Сбежавший из России актёр Семён Трескунов* объявлен в розыск: подробности

Актёра-иноагента Семёна Трескунова* объявили в розыск Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сбежавший из России актер Семен Трескунов* объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России. В марте в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об иноагентах.

«Трескунов Семен Алексеевич*... Основание для розыска: разыскивается по статье УК... Установочные данные: пол: мужской, национальность: русский, дата рождения: 14.11.1999, место рождения: РФ, город Москва», — следует из сообщения в базе ведомства.

Сбежавший из РФ артист известен по ролям в сериалах «Ивановы-Ивановы», «Гранд» и «Конец света». Ранее РИА Новости сообщало, что за рубежом Трескунов* запустил ток-шоу для русскоязычной аудитории на немецком видеохостинге. Однако контент доступен по платной подписке.

Напомним, что Трескунов* был включен в реестр иноагентов с марта 2024 года. В ведомстве пояснили, что актер выступал против СВО, допускал негативные высказывания в адрес российских граждан и распространял недостоверные сведения о решениях властей РФ. В настоящее время он проживает за границей.

В июле суд в Москве оштрафовал Трескунова* на 50 тыс. рублей за нарушение порядка отчетности иностранных агентов. Ранее в этом же месяце Трескунову* установили штраф около 302 тыс. рублей по делу об иноагентах. Свой третий штраф актер обжаловал.

При этом в марте Трескунова* предупреждали о возможном возбуждении уголовного дела против него по факту уклонения от исполнения требований, предъявляемых к иностранным агентам.

В июле 2026-го Госдума РФ приняла закон об ограничениях для иноагентов. Ограничения затронут несколько сфер. В экономической деятельности — запрет на предпринимательство, кредиты и онлайн-банкинг; в имущественной сфере — блокировка регистрации недвижимости и авто, а также заморозка всех счетов и активов. Кроме того, иноагенты лишаются водительских прав, права на сделки по доверенности, приостанавливается их электронная подпись, а доступ к ряду нотариальных и консульских услуг существенно урезается.

Кроме этого, в Госдуме сообщили о возможных готовящихся иноагентами провокациях у посольств России. Иноагенты и члены экстремистских группировок могут 20 сентября организовать у зданий российских посольств псевдоопросы избирателей. Задачей этих акций является распространение в западных СМИ заявлений о якобы «фальсификации» выборов в Госдуму еще до завершения голосования.

* — Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.