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НовостиПолитика17 августа 2026 6:34

В Госдуме предупредили о готовящихся иноагентами провокациях у посольств России: о чем идет речь

Пискарев: иноагенты готовят фейковые экзитполы у посольств России
Анастасия СУТОРМИНА
Пискарев: иноагенты готовят фейковые экзитполы у посольств России. Фото: Russian State Duma Photo Service/GLOBAL LOOK PRESS

Пискарев: иноагенты готовят фейковые экзитполы у посольств России. Фото: Russian State Duma Photo Service/GLOBAL LOOK PRESS

Иноагенты и представители экстремистских организаций готовятся проводить фейковые опросы избирателей у российских посольств 20 сентября. Цель - заявить в СМИ Запада о фальсификации выборов в Госдуму до их окончания. Об этом заявил председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев в Telegram-канале.

«20 сентября у российских посольств представители экстремистских организаций и иностранные агенты готовятся проводить фейковые экзитполы. Цель данных манипуляций — заявить в западных СМИ о фальсификациях на российских выборах еще до их окончания», — отметил он.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что порядка 1,6 тысяч участников и ветеранов спецоперации были выдвинуты кандидатами на выборах всех уровней, которые пройдут в единый день голосования в сентябре 2026 года.

До этого Верховный суд России принял решение отменить регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Государственную думу. Фракция была уличена в финансировании из-за рубежа.