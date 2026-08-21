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НовостиОбщество21 августа 2026 1:26

Пленный украинский военный рассказал, как в ВСУ мобилизуют заразных больных

Пленный Табунщиков: в ВСУ мобилизовали больного открытой формой туберкулёза
Мария ПАВЛОВА
Пленный украинский военнослужащий рассказал, как в ВСУ мобилизовали больного открытой формой туберкулёза.

Пленный украинский военнослужащий рассказал, как в ВСУ мобилизовали больного открытой формой туберкулёза.

Фото: REUTERS.

В ВСУ мобилизовали мужчину, болеющего открытой формой туберкулёза. Историю рассказал пленный украинский военный Виталий Табунщиков. Речь идёт о сыне его сожительницы, утверждает пленный. По его словам, мужчину мобилизовали в Одессе.

«У него туберкулез открытой формы, и он показывал результаты флюрографии, но все равно его забрали», - сказал Табунщиков РИА Новости.

Ранее сообщалось, что насильно мобилизованный в ВСУ мужчина с детским церебральным параличем (ДЦП) и шизофренией пропал без вести в районе Кондратовки Сумской области.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что практикуемая на Украине «загонная» мобилизация отрицательно влияет на состояние украинской армии.

На этом фоне бывший министр обороны Украины Алексей Резников призвал власти сделать обязательной мобилизацию женщин, приняв соответствующие законы.