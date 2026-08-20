На Украине хотят официально мобилизовывать женщин

Экс-министр обороны Украины Резников предложил мобилизовать женщин. Фото: Presidential Office of Ukraine//Global Look Press

Украинским властям следует сделать обязательной мобилизацию женщин, приняв соответствующие законы. Об этом заявил экс-министр обороны Украины Алексей Резников для издания «Инсайдер».

«... Верховная рада должна внести изменения в законодательство, что военная общая обязанность относится ко всем гражданам Украины. Женщины должны служить в армии, должна быть обязательная мобилизация всех. И тогда мы увеличим мобилизационный ресурс двое», — пояснил свою точку зрения Резников.

Напомним, что это не первый случай, когда на Украине предлагаю ввести мобилизацию для женщин. Военный ВСУ Сергей Гнездилов накануне выступил за мобилизацию бездетных женщин в стране.

Кроме этого, 10 августа на официальном портале украинского кабмина была опубликована петиция с предложением о призыве бездетных женщин в ряды ВСУ.