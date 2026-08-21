Россиянам рассказали о риске перехода на накопительные счета с депозитов

Экономист рассказал о рисках накопительных счетов в сравнении с депозитами. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Переход со срочных банковских депозитов на накопительные счета, который практикуют сейчас многие российские домохозяйства, сопряжён с определёнными рисками. Об этом напомнил гендиректор ИК «Диалот» Егор Диашов.

В условиях экономической неопределенности вкладчики предпочитают иметь быстрый доступ к своим деньгам, чем повышенную процентную ставку, сказал экономист агентству «Прайм».

Диашов указал на право банка в одностороннем порядке менять ставку по накопительным счетам как на фактор риска, способный отрицательно повлиять на доходность.

Ранее специалист Роскачества Ольга Вяльшина дала три совета, как накопить на свою цель.

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