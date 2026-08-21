Туск: уничтожение «Северных потоков» было правильным, Варшава всегда была против Фото: REUTERS.

Германии не следует привлекать к суду подозреваемых по делу о подрыве газопроводов «Северный поток». Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова передает телеканал TVP World.

Туск заявил, что Польша, по его словам, якобы всегда прилагала максимум усилий для того, чтобы не допустить реализации проекта «Северных потоков»

«Я не изменю своего мнения по этому поводу, и я считаю, что стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто его вывел из строя», — сказал Туск.

В среду немецкая генпрокуратура сообщила о задержании украинского гражданина в Хорватии по делу о диверсиях на «Северных потоках». Адвокат из Польши Тимотеуш Папроцкий уточнил, что речь идет о Владимире Журавлеве — его уже задерживали в Польше ранее, но затем отпустили.

Немногим позднее Туск указал на принципиальную позицию Польши, которая с самого начала выступала против газопровода «Северный поток 2». Отвечая на уточняющий вопрос о том, должен ли подозреваемый понести наказание, Туск заявил, что его взгляды остаются прежними.

Напомним, что 26 сентября 2022 года были разрушены три нитки «Северного потока» и «Северного потока — 2». Генпрокуратура РФ тогда возбудила дело о международном терроризме. Германия, Дания, Швеция не исключали диверсию на «Северных потоках». В июле 2024 года Швеция закрыла дело.

В российском МИД также подчеркнули отказ немецкий властей сотрудничать с Москвой в расследовании взрывов на «Северных потоках». По заявлению российской стороны, таким образом нарушаются международные обязательства.

Кроме этого, по данным Spiegel, американские разведслужбы якобы изначально не высказывали возражений против плана подрыва «Северного потока».

В свою очередь военкор KP.RU Александр Коц назвал имена всех участников диверсии на «Северном потоке». Среди них — Сергей Кузнецов, бывший офицер СБУ; инструктор по дайвингу Владимир Журавлев; дайверша Валерия Чернышова; водолаз Евгений Успенский; шкипер Михаил Попов, он же Юрий Котенко; а также 52-летний Всеволод.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула: Москва намерена будет добиваться правды о подрывах «Северных потоков».