Минздрав с 1 сентября изменит правила проведения диспансеризации

В РФ при диспансеризации будут оценивать ряд новых факторов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российский Минздрав изменил прядок ведения карты учёта диспансеризации. Ряд изменений вступит в силу уже с 1 сентября.

В частности, при диспансеризации будет оцениваться липидный профиль пациента. Эта информация будет заноситься в карту учёта, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

Кроме того, в рамках диспансеризации будет оцениваться предтестовая вероятность ишемической болезни сердца. Также в карту внесут результаты осмотра дерматовенеролога.

Напомним, более десяти новых методов исследования добавлены в стандарт лечения туберкулёза у детей в РФ. Также Минздрав добавил в перечень обследование у 12 врачей, сказано в соответствующем документе ведомства.

Также Минздрав России обновил порядок оказания медпомощи беременным.

Кроме того, Минздрав РФ разработал проект регламента проверки иностранцев на наркотики, ВИЧ и опасные инфекции.