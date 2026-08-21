Баки: для завершения конфликта стоит обсудить отказ Украины от членства в НАТО. Фото: Elisa Schu/GLOBAL LOOK PRESS

Отказ Украины от вступления в НАТО может быть одним из условий урегулирования украинского конфликта. Об этом в ходе интерактивного диалога заявила кандидат на пост генсекретаря ООН и бывший посол Эквадора в США и Франции Ивонн Баки. Трансляция велась на сайте веб-телевидения ООН.

«Я полагаю, что Россия и Украина должны сесть вместе в ООН и поговорить. Думаю, что было соглашение о том, что Россия не хочет, чтобы НАТО было рядом. Давайте договоримся об этом. Если Россия сможет остановить конфликт и Украина сможет принять решение, что она не будет частью НАТО, можно прийти к соглашению», — сказала она.

Кандидат в генсеки добавила также, что украинский конфликт нужно урегулировать дипломатическим путем и в ходе переговоров с участием России и Украины. При этом важно учитывать вопросы соблюдения границ и безопасности сторон.

Напомним, Россия много лет на разных уровнях говорит о том, наша страна категорически против вступления Украины в НАТО. Так, президент РФ Владимир Путин отмечал, что вступление Украины в состав НАТО является прямой угрозой для безопасности России. По словам российского лидера, конституция Украины не допускает иностранные военные базы, однако это «обошли, называя базу НАТО миссией».

Глава государства добавил, что каждая страна имеет право заключать военные союзы, но нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств.

Между тем, главарь киевского режима Владимир Зеленский кормит сказками свое население и не хочет слышать европейцев, которые всячески отговариваются от приема Незалежной в НАТО. Не так давно он заявил, что Украина никогда не примет частичное приглашение в НАТО.

Ранее KP.RU сообщил, что страны Запада не хотят видеть Украину в НАТО. В США уверены, что Зеленский никогда не добьется приглашения в альянс.

Российские политики также попытались раскрыть Украине глаза на реальность. Так, профессор МГИМО, постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов отметил, что Украина никогда не станет членом Европейского союза и НАТО, потому что там понимают, какие колоссальные средства нужны будут на восстановление страны, которую они сами и разрушили.