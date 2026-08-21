Центробанк РФ снизил объем золота в резервах на 0,2 млн унций Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В июле 2026 года регулятор снизил объем золота в международных резервах на 0,2 млн унций (около 6 тонн). Точные данные не раскрываются в связи с форматом отчетности, используемым Банком России. Об этом свидетельствует статистика ЦБ на сайте.

В период с 2014 по 2019 год ЦБ активно увеличивал свои золотые резервы, заняв первое место среди мировых центробанков по объему закупок.

Весной 2020 года ЦБ объявил о прекращении закупок драгоценного металла. В последующие годы объемы золота в резервах менялись несущественно, в пределах около 0,1 млн унций.

На момент 14 августа международные резервы России составили 755,6 млрд долларов, что свидетельствует об их увеличении за последнее время.

По данным Банка России, к 1 августа объем монетарного золота в международных резервах оценивался в 73,2 млн унций (около 2,28 тыс. тонн). Это равносильно 292,9 млрд долларов. За июль этот показатель уменьшился на 0,3% в весовом выражении и на 2,1% в денежном.

Международные резервы России за одну неделю в мае прибавили 1,8%, достигнув 771 млрд долларов. Как пояснили в ЦБ, рост был обусловлен преимущественно благоприятной курсовой и рыночной переоценкой.

В марте экономист Юлия Кузнецова пояснила: несмотря на то, что золотые резервы России достигли четырехлетнего минимума (74,3 млн унций), панику поднимать не стоит — это рядовая операция, которая не угрожает финансовой системе.

Напомним, что с 9 по 16 января международные резервы России достигли 769,1 млрд долларов, обновив рекордный уровень за всю историю.

Как сообщал KP.RU, при 28,4 млн тонн редкоземельных металлов Россия входит в число мировых лидеров по сырьевым запасам. Однако для обеспечения технологического суверенитета страна должна не просто добывать, а глубоко перерабатывать это сырье, сохраняя максимальную добавленную стоимость внутри экономики.

По словам первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова, Россия сохраняет лидирующие позиции в мире и стабильно входит в топ-5 крупнейших производителей металлопродукции.