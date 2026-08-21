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НовостиПроисшествия21 августа 2026 4:16

В Алтае ликвидировали растерзавшего туристку медведя, идет изучение останков

Специалисты изучают останки ликвидированных на Алтае медведей
Семен ЗИМИН
На Алтае ликвидировали растерзавшего туристку медведя, всего убили 12 хищников

На Алтае ликвидировали растерзавшего туристку медведя, всего убили 12 хищников

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Алтай охотники ликвидировали 12 медведей за двое суток после нападения хищника на туристку. Среди убитых животных, вероятно, находится и тот самый медведь-людоед, который вытащил девушку из палатки и нанес ей смертельные травмы. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов, слова которого приводит «КП-Барнаул».

По словам представителя властей, отстрел велся в селах Артыбаш и Иогач Турочакского района, а также на прилегающих к ним территориях. Именно эта зона была определена как район регулирования численности хищников после трагедии.

Охотничьи бригады работали в усиленном режиме, чтобы обезопасить местных жителей и других туристов. Точное подтверждение того, что среди добытых особей есть виновный в гибели человека, пока не приводится, однако специалисты изучают останки животных.

Напомним, что страшный инцидент произошел в Турочакском районе, где дикий зверь напал на отдыхающую из Новосибирска прямо в спальном мешке. Хищник игнорировал крики молодого человека погибшей, который пытался отогнать его и спасти возлюбленную, однако полученные девушкой раны оказались несовместимыми с жизнью.