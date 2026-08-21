В Алтае ликвидировали растерзавшего туристку медведя, идет изучение останков

На Алтае ликвидировали растерзавшего туристку медведя, всего убили 12 хищников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Алтай охотники ликвидировали 12 медведей за двое суток после нападения хищника на туристку. Среди убитых животных, вероятно, находится и тот самый медведь-людоед, который вытащил девушку из палатки и нанес ей смертельные травмы. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов, слова которого приводит «КП-Барнаул».

По словам представителя властей, отстрел велся в селах Артыбаш и Иогач Турочакского района, а также на прилегающих к ним территориях. Именно эта зона была определена как район регулирования численности хищников после трагедии.

Охотничьи бригады работали в усиленном режиме, чтобы обезопасить местных жителей и других туристов. Точное подтверждение того, что среди добытых особей есть виновный в гибели человека, пока не приводится, однако специалисты изучают останки животных.

Напомним, что страшный инцидент произошел в Турочакском районе, где дикий зверь напал на отдыхающую из Новосибирска прямо в спальном мешке. Хищник игнорировал крики молодого человека погибшей, который пытался отогнать его и спасти возлюбленную, однако полученные девушкой раны оказались несовместимыми с жизнью.