«Американский ядерный зонтик исчез»: в Европе усомнились в готовности США защищать союзников по НАТО

Кизеветтер: США не будут рисковать своей безопасностью ради союзников в Европе. Фото: Elisa Schu/GLOBAL LOOK PRESS

Вряд ли США готовы защищать европейских союзников в случае серьезного военного конфликта, несмотря на то, что публично Вашингтон заявляет о приверженности НАТО. Об этом в интервью Wall Street Journal заявил депутат бундестага Родерих Кизеветтер.

«Неофициально мы все знаем, что они (США) не будут рисковать своей безопасностью ради стран Балтии или ради Германии… Американский ядерный зонтик исчез», - заявил Кизеветтер изданию.

Ранее в России заявили, что объявленная Дональдом Трампом «самая сокрушительная экономическая операция, когда-либо проведенной против какой-либо страны» против Ирана на самом деле обернется проблемами для союзников в Европе.

До этого глава Белого дома не раз повторял, что не ожидает поддержки от НАТО в будущем. Трамп в очередной раз напомнил, что альянс не поддержал Соединенные Штаты, и выразил уверенность, что не поддержит их и впредь.