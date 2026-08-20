Трамп сменил «горячую» войну с Ираном на «экономическую»: пострадают европейцы

Вчера президент Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о начатой им «самой сокрушительной экономической операции, когда-либо проведенной против какой-либо страны Фото: REUTERS.

Вчера президент Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о начатой им «самой сокрушительной экономической операции, когда-либо проведенной против какой-либо страны». Это будет «экономическая война и изоляция в беспрецедентных масштабах», заявил глава Белого дома. И даже назвал ее экономическим «Днем Д», имея в виду кодовое название операции по высадке десанта союзников в Нормандии в 1944 году.

Отвлекающий маневр

Прозвучало и грозное предупреждение в адрес других стран, которые предоставляют Ирану «какую-либо форму помощи»: любая из них «сама столкнется с огромными экономическими последствиями». Тут очевидна очередная угроза России, которая в прошлом году заключила с Ираном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и активно сотрудничает с ним в различных областях, включая безопасность и разведку. Да и Китаю стоит озаботиться – ведь он рассчитывает продолжить закупки иранской нефти в солидных объемах.

Ответ из Ирана последовал тут же. «Так называемый «экономический День Д» - это отвлекающий маневр от собственного кризиса Америки: беспрецедентного государственного долга и стремительно растущих расходов на его обслуживание», - написал глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Действительно, именно вчера госдолг США задолго до ожидаемого срока превысил 40 триллионов долларов. За десять месяцев текущего финансового года американский бюджет потратил на его обслуживание 1,17 триллионов долларов, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Фото: REUTERS.

Трампу не позавидуешь: основательно увязнув в развязанной им же войне с Ираном, он не решается на ее эскалацию с помощью высадки войск на иранскую территорию. Это, по мнению военных и политических экспертов, обернулось бы для президента политической катастрофой. Вот он и переключился с «горячей» войны на «экономическую». Тем более что опыт у него есть – против кого он только не вводил «сокрушительные» тарифы и санкции, включая союзников США.

А Европу за что?

И Европе может опять достаться от Белого дома. Но не из-за сотрудничества с Ираном, нефть которого она не покупает с 2012 года. А из-за того, что Трампу накануне ноябрьских промежуточных выборов в конгресс надо укротить цены на бензин. При чем тут европейцы, KP.RU объяснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

- Республиканцам важно упрочить свои позиции перед выборами. Сейчас, когда цены на топливо высокие, рейтинги республиканской администрации низкие. В политической культуре США один из главных показателей успешности правительства – цены на бензин. Если они растут, то избиратель склонен поддерживать не администрацию, а ее противников.

Чтобы цены пошли вниз, объясняет Юшков, на Трампа давят его однопартийцы, дабы он до выборов сделал одно из двух. Либо закончил конфликт в Иране, чтобы Ормузский пролив открылся уже полноценно, тогда нефть выйдет на мировой рынок, и цены снизятся из-за рыночного фактора. Либо, если он не хочет или не может завершить войну с Ираном, тогда надо как-то насытить исключительно внутренний рынок топливом, и, может, ввести для этого ограничения на экспорт нефти и нефтепродуктов.

Если такие ограничения США введут, и без того непростая ситуация в Европе станет еще хуже.

Европейцы уже пострадали от топливного кризиса, возникшего из-за войны в Иране, продолжает эксперт. Ближневосточная нефть в полной мере недоступна на мировом рынке, плюс Евросоюз сам себе ограничил возможность закупки у России как нефти, так и нефтепродуктов. Особенно остро в Европе сложилась ситуация с дизелем. Россия всегда была одним из крупнейших игроков на его рынке, но сейчас мы не экспортируем дизель, наполняя внутренний рынок.

Трампу накануне ноябрьских промежуточных выборов в конгресс надо укротить цены на бензин. Фото: REUTERS.

Трубопроводы не помогут

- И с Ближнего Востока Европа дизель тоже получить не может, продолжает Игорь Юшков. - Да, страны региона нашли некие альтернативы Ормузскому проливу. Например, у Саудовской Аравии есть нефтепровод «Востока-Запад», он с основных месторождений выходит в Красное море, в порт Ямбу. У Арабских Эмиратов тоже есть нефтепровод в обход Ормузского пролива в Оманский залив. Ирак немного нефти вывозит в Турцию в порт Джейхан. Но все это нефть, а не нефтепродукты, включая дизель, которые раньше шли через Ормузский пролив. Поэтому в Европе дефицит дизеля, цены высокие. Остальные виды энергетики тоже испытывают проблемы – жара сильная, водохранилища пересохли, ряд АЭС остановлен из-за трудностей с охлаждением, на ГЭС уровень воды низкий.

Так что угрозы Трампа в адрес Ирана и тех, кто ему помогает, вполне могут срикошетить по союзникам США в Европе. Победить иранцев у него не получается, запугать тем более. Нагнетая ситуацию вокруг конфликта на Ближнем Востоке, глава Белого дома подстегивает рост цен на мировом энергетическом рынке. А если, как объяснил эксперт, его уговорят ограничить экспорт топлива, чтобы снизить цены на бензин в самих США и тем самым завоевать сердца избирателей, то расплачиваться за это будут европейцы.

Впрочем, если учесть обиду Трампа на европейских союзничков по НАТО, которые отказались поддержать его войну с Ираном, то ограничение экспорта американского топлива в Европу станет для них и наказанием, и уроком.

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