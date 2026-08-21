Израиль считает, что может ударить по турецким солдатам в Сирии: Тель-Авив не боится даже НАТО Фото: REUTERS.

Израильские военные эксперты пришли к выводу, что удары по турецким военным в Сирии не приведут к полномасштабному конфликту с НАТО. В Тель-Авиве посчитали, что действие пятой статьи Вашингтонского договора не распространяется на сирийскую территорию. Об этом пишет издание Israel Hayom, ссылаясь на источники в оборонных кругах.

После тщательного анализа положений устава альянса израильская сторона заключила, что присутствие Турции в Североатлантическом блоке не гарантирует ей защиту за пределами ее государственных границ. Таким образом, статус союзника не является для Анкары «щитом» в сирийском конфликте.

По имеющейся информации, израильская авиация нанесла удар по аэродрому Абу-Духур именно для того, чтобы вывести из строя его взлетно-посадочные полосы. Это было сделано накануне возможного прибытия туда турецкого воинского контингента. Если бы солдаты уже находились на базе, бомбардировка привела бы к их гибели, что спровоцировало бы ответный удар и втягивание Соединенных Штатов в эскалацию.

В публикации подчеркивается, что с точки зрения израильского руководства, такой сценарий не обязывает весь блок НАТО вступать в войну. Главный аргумент заключается в том, что международное соглашение защищает только турецкую землю, и военнослужащие не переносят эту защиту с собой за рубеж.

Ранее бывший министр обороны Израиля Эхуд Барак раскритиковал нынешнего премьера Биньямина Нетаньяху за эту политику. Он назвал текущее обострение отношений с Турцией безрассудным шагом.