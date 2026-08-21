Кобяков: РФ рассчитывает на крупное мероприятие на саммите с арабскими странами. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Россия рассчитывает на проведение крупного экономического мероприятия на полях российско-арабского саммита. Об этом в интервью ТАСС заявил ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков в преддверии ВЭФ.

По его словам, как только будут созданы все условия, будет названа конкретная дата саммита.

«Рассчитываем, что в рамках саммита будет солидное экономическое мероприятие на полях», — сказал он.

Накануне заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Георгий Борисенко заявил, что проведение саммита Россия - Арабский мир остается на повестке дня российской стороны. Представитель МИД напомнил, что в октябре должен состояться саммит Россия - Африка. В мероприятии, в том числе, должны принять участие и некоторые лидеры арабских государств.

Напомним, предыдущий российско-арабский саммит прошел в октябре прошлого года.