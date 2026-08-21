Рябков: попытки ЕС и Киева выиграть время для перевооружения ВСУ неприемлемы

Рябков заявил, что Москва не намерена поддаваться на давление со стороны Запада в вопросе Украины Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Попытки Киева и его партнеров из Евросоюза выиграть время для перевооружения ВСУ неприемлемы. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в интервью NEWS.ru.

По его словам, Москва не намерена поддаваться на давление со стороны западных стран. Дипломат подчеркнул неприемлемость попыток противников «продавить» максималистские требования в переговорном процессе. По его словам, подобная тактика лишь затягивает урегулирование конфликта и не отвечает реальным интересам сторон.

«Российская Федерация готова выслушать любые разумные предложения и идеи, идущие в русле поставленных президентом России целей... Попытки же "продавить" максималистские эсовско-украинские требования... совершенно точно неприемлемы»

Более того, как отметил Рябков, подобными действиями Украина и Брюссель стремятся выиграть время для перевооружения Вооруженных сил Украины. Этот факт указывает лишь на нежелание завершать бои.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что весь Запад сейчас фактически воюет с Россией. И делает это противник через Украину.