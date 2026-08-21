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НовостиПолитика21 августа 2026 5:31

Российская ПВО сбила 325 украинских беспилотников за ночь

Силы ПВО отразили ночную атаку киевского режима по нескольким регионам России
Семен ЗИМИН
Российская ПВО сбила 325 украинских беспилотников за ночь

Российская ПВО сбила 325 украинских беспилотников за ночь

Фото: REUTERS.

Минувшей ночью российские военные отразили масштабную атаку с воздуха, уничтожив более трех сотен вражеских дронов. Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, все цели были поражены средствами противовоздушной обороны над российскими регионами и акваториями двух морей.

По данным оборонного ведомства, перехват беспилотников осуществлялся в промежутке с восьми часов вечера двадцатого августа до восьми утра двадцать первого августа. Всего дежурные расчеты сбили 325 украинских аппаратов самолетного типа.

Атаке подверглись несколько регионов России, включая Астраханскую, Белгородскую и Брянскую области, а также Московский регион и Республику Крым. Помимо этого, дроны были ликвидированы над Волгоградской, Воронежской и Курской областями, а также в небе над Удмуртией, Пермским краем и Краснодаром.

Кроме того, средства ПВО работали в небе над Калужской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями. Отмечается, что цели уничтожались также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее за прошедшие сутки российские силы уже пресекли попытки налетов, сбив в общей сложности одиннадцать управляемых авиабомб. Общее число пораженных за сутки БПЛА превысило полторы тысячи единиц.