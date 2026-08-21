Российская ПВО сбила 325 украинских беспилотников за ночь Фото: REUTERS.

Минувшей ночью российские военные отразили масштабную атаку с воздуха, уничтожив более трех сотен вражеских дронов. Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, все цели были поражены средствами противовоздушной обороны над российскими регионами и акваториями двух морей.

По данным оборонного ведомства, перехват беспилотников осуществлялся в промежутке с восьми часов вечера двадцатого августа до восьми утра двадцать первого августа. Всего дежурные расчеты сбили 325 украинских аппаратов самолетного типа.

Атаке подверглись несколько регионов России, включая Астраханскую, Белгородскую и Брянскую области, а также Московский регион и Республику Крым. Помимо этого, дроны были ликвидированы над Волгоградской, Воронежской и Курской областями, а также в небе над Удмуртией, Пермским краем и Краснодаром.

Кроме того, средства ПВО работали в небе над Калужской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями. Отмечается, что цели уничтожались также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее за прошедшие сутки российские силы уже пресекли попытки налетов, сбив в общей сложности одиннадцать управляемых авиабомб. Общее число пораженных за сутки БПЛА превысило полторы тысячи единиц.