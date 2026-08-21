Рябков рассказал, почему Запад боится БРИКС Фото: МИД РФ/ ТАСС

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что опасения Запада в отношении БРИКС вызваны страхом перед формированием многополярного мира. Он подчеркнул, что объединение не является военным блоком и не стремится к стратегическому превосходству. Этим дипломат поделился в беседе с NEWS.ru.

«Тот факт, что в последнее время наши западные коллеги все больше говорят о БРИКС как о своем конкуренте, — не что иное, как проявление страха перед нарождающимся многополярным миром. Это и красноречивое свидетельство растущего авторитета объединения», — указал представитель МИД.

Рябков отметил, что позиция о ненаправленности БРИКС против кого-либо закреплена в концепции участия России, утвержденной президентом в 2013 году. По его словам, рост интереса западных коллег к деятельности союза говорит о растущем авторитете организации. Дипломат напомнил, что философия БРИКС нацелена на справедливый миропорядок и коллективное решение глобальных проблем.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что за последние 25 лет доля объединения БРИКС в мировой торговле товарами увеличилась больше, чем в два раза.