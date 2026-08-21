ФСБ арестовала иностранца, планирующего искать дроном цистерны с нефтепродуктами Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники ФСБ задержали иностранца, который пытался запустить дрон на железнодорожном вокзале в Москве. Целью беспилотника был поиск цистерн с нефтепродуктами и разведка административных зданий. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Злоумышленника поймали в Мурманской области, когда он направлялся в сторону границы с Норвегией. Поводом для задержания стало нарушение правил въезда в пограничную зону.

В ведомстве рассказали, что еще в 2023 году иностранец через Telegram сам вышел на связь с украинскими спецслужбами. По их заданию он приехал в Москву, где проводил разведку на вокзале, высматривая составы с топливом и людные места.

После завершения подготовительных мероприятий для совершения диверсий он отправился в Мурманск. Там он планировал нелегально перейти норвежскую границу, но был задержан сотрудниками.

Ранее ФСБ обратилась к гражданам с просьбой незамедлительно информировать ведомство о любых обнаруженных беспилотниках или их фрагментах.