ФСБ пресекла атаку дронами на завод в Подмосковье, арестованы восемь человек

По делу о попытке ударить по заводу в Подмосковье фигурируют 8 человек, их подозревают в связях с СБУ. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Работники ФСБ России пресекли попытку атаковать завод в Подмосковье. По данному делу были арестованы восемь человек, их подозревают в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, задержанные планировали использовать FPV-дроны для нанесения удара по промышленному объекту, действуя по указанию из-за рубежа. Полагается, что злоумышленники работали с украинскими спецслужбами.

Спецслужба также раскрыла механизм вербовки исполнителей. По данным ФСБ, украинская сторона привлекает граждан России через мошеннические колл-центры, маскируя вербовочную деятельность под легальные предложения работы.