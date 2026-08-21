ФСБ пресекла атаку дронами на завод в Подмосковье, арестованы восемь человек

Работники ФСБ России пресекли попытку атаковать завод в Подмосковье. По данному делу были арестованы восемь человек, их подозревают в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, задержанные планировали использовать FPV-дроны для нанесения удара по промышленному объекту, действуя по указанию из-за рубежа. Полагается, что злоумышленники работали с украинскими спецслужбами.
Спецслужба также раскрыла механизм вербовки исполнителей. По данным ФСБ, украинская сторона привлекает граждан России через мошеннические колл-центры, маскируя вербовочную деятельность под легальные предложения работы.