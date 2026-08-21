Украина клянчит у Маска доступ к Starlink над Россией: этим хотят компенсировать дыры в ПВО Фото: REUTERS.

Киев просит Илона Маска разрешить использовать спутниковую сеть Starlink для ударов беспилотников по целям в глубине России. Украина хочет бить по пусковым установкам баллистических ракет на расстоянии до 200 км от своей границы. Это связано с острой нехваткой средств ПВО, в частности перехватчиков Patriot. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Для реализации плана нужно личное одобрение Маска, чья позиция по использованию Starlink Украиной уже менялась. Кроме того, уволен бывший министр обороны Михаил Федоров, который имел прямой контакт с предпринимателем.

По словам военного аналитика Франца-Штефана Гади, Украина вряд ли получит достаточно перехватчиков, чтобы сбивать все баллистические ракеты, поэтому она хочет изменить стратегию.

В июле Владимир Зеленский лично просил Дональда Трампа поговорить с Маском, но президент США не дал чёткого ответа и не поддержал план Киева. После увольнения Федоров признался, что не смог убедить Маска разрешить использование Starlink за пределами Украины.

Ранее стало известно, что Илон Маск уже отвергал эту инициативу киевского режима. Бизнесмен отказал Зеленскому в предоставлении доступа дронов ВСУ к сети Starlink на территории России.