Природный парк под Красноярском закрыл туристическую зону из-за выхода медведей

Парк «Ергаки» принял решение закрыть свою зону ради безопасности людей. Фото: Bernd WÃ¼stneck/ dpa/ Global Look Press

Природный парк «Ергаки», расположенный под Красноярским краем, закрыл всю туристическую зону из-за появления там агрессивных медведей. Доступ путешественникам запрещен как в хозяйственной части, так и в рекреационной. Об этом пишет «КП-Красноярск».

Стоит отметить, что в указанную зону входят все тропы хребта Ергаки и Каменный городок. Руководство заповедной территории заверило, что запрет на вход введен ради безопасности клиентов. По словам представителей парка, в последнее время на их территории все чаще стали встречать опасных зверей. Причем данный запрет распространяется также на охотников, рыбаков и сборщиков грибов и ягод.

Тех, кто уже оплатил домики на базах отдыха и поселился там, требуют строго-настрого не выходить за пределы территорий. В соцсетях часть пользователей писала, что медведей видели даже возле дороги в Ермаковское.

Ранее зоолог Алексей Вайсман рассказал, почему медведи все чаще приближаются к людям. Как он заявил, сейчас идет активное размножение популяции медведей на всем протяжении их ареала. Кроме того, хищники перестали бояться людей, а соответственно, теперь они стали активнее нападать.