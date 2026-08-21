ВС России поразили склады ВСУ с оружием и техникой в порту Рени Фото: REUTERS.

ВС РФ нанесли ночной удар по объектам противника в одесском порту Рени. Целями стали склады, где хранилось вооружение, военная техника и другое имущество ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В течение ночи 21 августа ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Рени поражены склады с вооружением, военной техникой и имуществом», — уточнили в российском ведомстве.

Недавно удары наносились и по порту Черноморск. Там беспилотники поразили два сухогруза, перевозивших боеприпасы и военное имущество. Кроме того, был уничтожен резервуар с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для нужд украинской армии.

Все эти удары являются частью планомерной работы российских военных по уничтожению логистических цепочек поставок. По информации Минобороны, пораженные объекты использовались для обеспечения группировки войск ВСУ.