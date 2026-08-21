Пять дней дрейфовали в Тихом океане в холодильнике: невероятная история спасения двух рыбаков Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

У побережья Мексики завершилась пятидневная поисковая операция со счастливым финалом. Двое мужчин, которые перестали выходить на связь 14 августа, были обнаружены живыми. Как сообщили представители военно-морских сил, рыбаков нашли примерно в 150 милях от штата Чьяпас благодаря совместным действиям авиации и кораблей, пишет Need to Know.

Необычным спасательным средством для мужчин стала большая синяя холодильная камера, которая удерживала их на плаву. На снятых экипажем патрульного судна кадрах видно, как этот контейнер мерно покачивается на океанских волнах. Именно эта конструкция не дала рыбакам утонуть в открытом море.

Спасенных мужчин подняли на борт военного корабля, где им оказали первую медицинскую помощь. Один из рыбаков был настолько обессилен длительным пребыванием в воде, что его пришлось транспортировать на носилках. После осмотра обоих доставили в порт и передали родственникам. Что именно случилось с их лодкой - уточняется.

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