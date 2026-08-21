Reuters: Попытка Федорова бросить вызов Зеленскому провалилась Фото: REUTERS.

Попытка экс-министра обороны Украины Михаила Федорова организовать политическое противостояние с Владимиром Зеленским через требование выборов в военное время закончилась неудачей. Протесты в поддержку Федорова не переросли в массовое движение, а его инициатива не нашла отклика у граждан, пишет Reuters.

Зеленский уволил Федорова в июле в ходе кадровых перестановок, что вызвало акции протеста в Киеве и других городах. Участники считали, что увольнение популярного министра плохо объяснили, и это может навредить оборонным усилиям Украины. Однако парламент утвердил нового министра обороны, и на центральной площади Киева осталось лишь несколько десятков человек.

Одна из протестующих позже пояснила, что люди вышли не ради выборов, а из-за несогласия с решением властей. Социологические опросы показывают, что 57% украинцев выступают против голосования до завершения боевых действий. Эксперт Елена Прокопенко отметила, что Федоров просчитался, затронув самые болезненные для общества темы.

Ранее стало известно, что Михаил Федоров планирует отправиться в Соединенные Штаты для налаживания сотрудничества в сфере оборонных технологий.