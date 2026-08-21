Захарова: Зеленский уверен, что санкции против «Маши» изменят ход конфликта. Фото: МИД РФ

Главарь киевского режима Владимир Зеленский, видимо, считает, что только санкции против мультфильма «Маша и медведь» изменят расклад сил на передовой. Об этом в беседе с ТАСС иронично заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Накануне киевский главарь внес создателей российского анимационного проекта «Маша и Медведь» в санкционный список. Как следует из указов, ограничительные меры затронули студию Animaccord, производителя мультфильма, а также продюсера проекта Дмитрия Ловейко.

В начале августа Зеленский также ввел санкции против 20 граждан России и 23 юридических лиц. По заявлению Киева, все перечисленные лица имеют отношение к российскому оборонно-промышленному сектору.