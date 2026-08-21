Цифровому рублю присвоили свой цвет: логотип будет «дофаминовым»

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Логотип цифрового рубля в банковских приложениях будет выполнен в ярко-красном цвете, который разработчики прозвали «дофаминовым». Такое решение объяснила директор департамента Банка России Алла Бакина в беседе с РИА Новости.
Представитель регулятора рассказала, что внутри команды этот насыщенный красный оттенок называют «дофаминовым». Для удобства пользователей кнопка с новым логотипом появится прямо на главном экране мобильного сервиса.
Центральный банк ввел ежемесячное ограничение на перевод средств с обычного счета на цифровой кошелек, которое составит 300 тысяч рублей. При этом тратить деньги, уже зачисленные на платформу, можно будет без каких-либо лимитов. Все переводы и платежи для физических лиц останутся полностью бесплатными.
С сентября этого года крупные торговые сети, чья годовая выручка превышает 120 миллионов рублей, обязаны принимать платежи в новой валюте.
Ранее сообщалось, что все системно значимые банки России уже настроили свои системы для работы с цифровым рублем. В обиход он выйдет уже с 1 сентября.