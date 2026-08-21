ФСБ: Киев активизировал попытки теракта в Москве дронами малой дальности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным Федеральной службы безопасности, украинская сторона усилила попытки устроить диверсии в столице и области, используя для этого небольшие дроны, которые запускают прямо рядом с целями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФСБ пояснили, что поступающая к ним информация указывает на такую активность противника. Отмечается, что данные действия происходят на фоне успешного наступления российских войск в зоне боевых.

При этом Киев сейчас не способен нанести серьезный урон критически важным объектам в Московском регионе с помощью ракет или крупных дальнобойных беспилотников. Именно поэтому враг перешел на тактику применения малых аппаратов с коротким радиусом действия.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку атаковать завод в Подмосковье. В результате операции были арестованы восемь человек, которых подозревают в государственной измене.