Анна Хилькевич подарила на день рождения дочери львенка. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Звезда сериала «Универ», актриса Анна Хилькевич сделала на день рождения средней дочери необычный подарок - трехмесячного львенка из сафари-парка. Об этом сообщает Super.

«Она очень близкая к природе девочка, а в ее сердце умещается любовь ко всему живому. Поэтому мы решили подарить ей львенка», — рассказала артистка.

При этом Анна крайне ответственно подошла к подарку. Дома у звездного семейства хищник, хоть и маленький, жить не останется - львенок продолжит жить в сафари-парке. А семья Хилькевич будет заботиться и опекать животное.

К слову, львенку дали имя в честь дочери артистки - Анна-Мария.

Ранее, напомним, Александр Малинин подарил на 18-летие младшей дочери Устинье такой же живой подарок - маленького львенка.

До этого молодая российская семья рассказала, как ей живется с «усыновленным» львенком в городской квартире.