Пять человек пропали и восемь пострадали при пожаре в швейцарском ресторане Фото: REUTERS.

В швейцарском городе Тузис при пожаре в ресторане пропали без вести пять человек, ещё восемь пострадали. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на местную полицию.

На тушение возгорания прибыли около ста пожарных. Им пришлось вскрывать крышу здания краном, так как огонь разрушил лестницу внутри помещения.

Пламя охватило португальский ресторан «Беверин». Четырнадцати посетителям удалось выбраться наружу, но двое получили тяжёлые травмы, ещё двое — средней степени, а четверо отделались лёгкими ранениями.

Всем пострадавшим оказали первую помощь на месте, а затем госпитализировали в больницы Кура, Тузиса, Иланца и Цюриха. Предположительно, пожар начался на втором этаже, однако точная причина пока не установлена.

Власти муниципалитета предложили пострадавшим временное жильё и питание. На месте работали несколько расчётов, включая бригады из Казиса и Альбулы, а также волонтёры и 16 полицейских. Правоохранители совместно с прокуратурой выясняют обстоятельства трагедии.

Недавно в индийском отеле в центре Калькутты произошел сильный ночной пожар, который унес жизни как минимум девяти человек. Еще шесть пострадавших получили ранения.