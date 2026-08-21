ФАС отметила снижение цен на сахар в ряде регионов России в среднем на 7% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная антимонопольная служба зафиксировала снижение стоимости сахара в нескольких субъектах страны. В среднем цены на этот продукт уменьшились на 7 процентов. Такую информацию предоставили в пресс-службе ведомства.

Ведомство проанализировало данные, полученные от местных властей, и пришло к выводу, что эффект от заключенных соглашений уже заметен. В шести регионах отпускные цены на сахар снизились в среднем на семь процентов, а в двенадцати субъектах уменьшились торговые наценки — в среднем на 7,4 процента. Этот результат наблюдается в Курганской, Оренбургской, Ростовской, Липецкой, Ульяновской, Орловской, Пензенской, Волгоградской, Калужской, Ивановской областях, а также в республиках Карелия, Коми, Крым и Тыва.

В антимонопольной службе пояснили, что положительная динамика стала возможной благодаря договоренностям между региональными властями и участниками рынка. Эти соглашения были заключены в рамках постановления правительства РФ № 662, разработанного при участии ФАС.

Напомним что, по данным Росстата, с начала текущего года сахарный песок подорожал более чем на 22 процента. Этот рост оказался выше, чем у большинства других продуктов, за исключением некоторых сезонных овощей. Подорожание частично вызвал летний сезон, в который традиционно заготавливают варенье.