Виноваты топливо и варенье: почему дорожает сахарный песок и когда он опять подешевеет

Сахарный песок с начала года подорожал на 22% с лишним. Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Сахарный песок с начала года подорожал на 22% с лишним — свидетельствуют свежие данные Росстата. Это значительно больше, чем на все другие продукты, за исключением сезонных овощей типа морковки-капусты-свеклы. Даже автомобильный бензин, по подсчетам Росстата, за тот же период подорожал меньше — в среднем на 18%.

Основной рост цен на сахар-песок пришелся на лето. Еще в середине июля кило его в среднем по России обходился покупателям в 75 рублей (по Росстату), а уже в середине августа — в 84 рубля.

Как сообщили KP.RU в сервисе мониторинга цен «Ценозавр», сахар как таковой (не только песок) в торговых сетях за два последних месяца (первая половина августа к первой половине июня) в среднем по стране подорожал на 3% - до 93 рублей за килограмм. В Москве — на 4%, до 97 рублей за кило. Причем самый большой прирост аналитики зафиксировали в сетях, где цены на сахар — самые низкие. Скажем, в «Чижике» прирост за два месяца составил 10% - до 70 рублей в среднем за килограмм (эта цена на первую половину августа остается самой низкой по федеральным и местным торговым сетям).

В Минсельхозе рост цен на сахар объясняют сезонным фактором: летом, в период фруктов и ягод, спрос на него всегда вырастает как со стороны населения, так и перерабатывающих предприятий. А по мере сбора нового урожая сахарной свеклы и переработки его в сахар ситуация будет стабилизироваться.

Данные Росстата за прошлый сезон показывают: действительно, самым дешевым сахарный песок был в районе Нового года — в среднем около 70 рублей за кило (см. «Только цифры»), на 4,5 рубля дешевле, чем в середине прошлого августа. Но если сравнивать не сезон и не сезон, а одни и те же даты в середине августа этого и прошлого года, то картина получается менее радостной. В годовом измерении цены на сахар прибавили в среднем 16%. И это уже сложно списать только на сезон дачных и промышленных заготовок джемов и варенья.

- Рост стоимости сахарного песка связан с комплексом факторов: это и сезонный пик спроса на сахар, который обычно приходится на август, и проблемы с топливом и логистикой в южных регионах - они отразились на издержках производителей, и удорожание импортных семян, от которых до сих пор у нас высокая зависимость, и небольшое сокращение посевных площадей сахарной свеклы, - объясняет доцент Финансового университета Исмаил Исмаилов. - Но в этом году ожидается больший ее урожай, чем в прошлом (сокращение площадей компенсируется урожайностью — Ред.) - более 51 миллиона тонн против прошлогодних 48 миллионов. К тому же ситуация на рынке привлекла внимание государственных и региональных органов: в 47 регионах власти заключили с бизнесом соглашения о сдерживании цен. В частности, крупные сети ограничили торговые наценки на сахар до 5-10% для стабилизации цен. По мере того, как будет снижаться сезонный спрос и на рынок начнет поступать все больше продукции из сахарной свеклы нового урожая, можно ожидать удешевления сахара. Но в полной мере этот эффект проявится ближе к концу сентября.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Так менялись цены на сахар-песок в среднем по России

(руб./кило)

18 августа 2025 72,4

15 сентября 73

20 октября 71,6

17 ноября 70,5

15 декабря 68,8

19 января 2026 67,9

16 февраля 68,3

16 марта 69,5

20 апреля 72,1

18 мая 73,4

15 июня 75

20 июля 79,8

17 августа 84,1

(По данным Росстата)

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