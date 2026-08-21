Авианосец Abraham Lincoln завершил миссию на Ближнем Востоке и идёт в США Фото: REUTERS.

Американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» завершил свою девятимесячную командировку в водах Ближнего Востока и взял курс на родные берега. Корабль уже несколько дней движется в сторону США, а его возвращение в порт приписки Сан-Диего ожидается через несколько недель. Об этом телеканалу NBC сообщил осведомленный источник.

На борту авианосца, который покинул базу 21 ноября прошлого года, несут службу около пяти тысяч военных моряков. Изначально планировалось, что поход продлится стандартные полгода, однако оперативная обстановка вынудила командование скорректировать сроки. Причиной задержки стала масштабная операция против Ирана, в которой корабль принимал активное участие.

В последние дни в прессе активно обсуждались тяжелые условия службы на «Аврааме Линкольне», однако сам корабль продолжал выполнять боевые задачи до самого последнего момента. Сменщиком на боевом дежурстве стал авианосец «Джордж Вашингтон», ударная группа которого прибыла в регион 20 августа.