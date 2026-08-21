ВС России ударили авиабомбами по пунктам дислокации ВСУ в ДНР и Херсоне

Минобороны РФ сообщило о поражении объектов украинских войск сразу в трех населенных пунктах Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска с помощью авиабомб нанесли удары по пунктам временной дислокации формирований ВСУ Херсоне и двух городах ДНР - в Краматорске и Райгородке. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

По данным военного ведомства, удары были нанесены с высокой точностью, что позволило нанести существенный урон живой силе и технике противника. Проведенная операция стала частью системной работы по уничтожению инфраструктуры и боевого потенциала подразделений армии Украины.

«Авиаударами ВКС России уничтожены пункты временной дислокации: 6-й омбр ВСУ в Краматорске, ДНР; 117-й обр ТерО в Райгородке, ДНР; 34-й обрмп ВСУ в Херсоне», - отмечено в сводке.

Ранее стало известно, что российские силы освободили населенные пункты Матяшево и Николайполье в ДНР. За первую миссию отвечали солдаты Центральной группировки, за вторую - военные из Южной группировки.