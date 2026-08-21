Росавиация классифицировала ЧП с самолётом Ан-3 на Сахалине как аварию Фото: МЧС Сахалинской области

В пятницу, 21 августа, в Сахалинской области самолет Ан-3Т совершил вынужденную жесткую посадку вне специально оборудованной площадки в Кировском. На его борту находились восемь человек, включая двух пилотов, пятерых парашютистов и одного наблюдателя. По сведениям Росавиации, в результате инцидента никто из людей не пострадал.

Федеральное агентство воздушного транспорта официально присвоило этому происшествию статус авиационной аварии. В ведомстве пояснили, что теперь детальным расследованием случившегося займется Межгосударственный авиационный комитет. К работе также подключатся специалисты Дальневосточного территориального управления Росавиации.

Главной задачей расследования является выяснение точных причин произошедшего и разработка рекомендаций, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем. Известно, что во время жесткого касания земли у воздушного судна загорелся мотор. На место вылетели все оперативные службы, однако помощь спасателей не потребовалась.

По счастливому стечению обстоятельств, все, кто находился на борту, остались целы и невредимы. Эвакуация пассажиров и экипажа не проводилась, так как в ней не было необходимости. В настоящее время специалисты приступили к осмотру технического состояния самолета.