Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире21 августа 2026 8:49

Пираты захватили танкер с 16 индийцами на борту у побережья Йемена

Нападение вооружённых людей на судно произошло в Аденском заливе
Анна АДАМАЙТЕС
Пираты захватили танкер с 16 индийцами на борту у побережья Йемена

Пираты захватили танкер с 16 индийцами на борту у побережья Йемена

Фото: REUTERS.

У побережья Йемена в Аденском заливе пираты захватили коммерческое судно M.T. Sibu 1 с 16 гражданами Индии на борту. Об этом сообщает Hindustan Times. Инцидент произошёл примерно в 30 морских милях от побережья Йемена.

По данным издания, судно под флагом Эритреи атаковали шесть вооружённых пиратов. Всего на борту находились 20 членов экипажа, включая 16 индийцев. Это уже второй подобный случай за последние дни — ранее пираты захватили судно M/V LUTUF, перевозившее турецкое оружие.

Ранее KP.RU писал, что в Аденском заливе боевики захватили танкер, следовавший в западном направлении. Судно передало сигнал бедствия в 136 км к востоку от йеменского порта Аль-Мукалла, позже на борт поднялись вооружённые лица, которые взяли управление на себя и направили судно к берегам Сомали.