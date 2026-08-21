Пираты захватили танкер с 16 индийцами на борту у побережья Йемена Фото: REUTERS.

У побережья Йемена в Аденском заливе пираты захватили коммерческое судно M.T. Sibu 1 с 16 гражданами Индии на борту. Об этом сообщает Hindustan Times. Инцидент произошёл примерно в 30 морских милях от побережья Йемена.

По данным издания, судно под флагом Эритреи атаковали шесть вооружённых пиратов. Всего на борту находились 20 членов экипажа, включая 16 индийцев. Это уже второй подобный случай за последние дни — ранее пираты захватили судно M/V LUTUF, перевозившее турецкое оружие.

Ранее KP.RU писал, что в Аденском заливе боевики захватили танкер, следовавший в западном направлении. Судно передало сигнал бедствия в 136 км к востоку от йеменского порта Аль-Мукалла, позже на борт поднялись вооружённые лица, которые взяли управление на себя и направили судно к берегам Сомали.