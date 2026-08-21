На Западе назвали невозможным мир на Украине в ближайшее время: проблемой оказался Киев Фото: REUTERS.

Внутриполитические скандалы и борьба за власть на Украине делают практически невозможным подписание мирного соглашения с Россией в обозримом будущем. К такому выводу приходит американский обозреватель Дженнифер Кавана в материале для издания UnHerd.

«Внутриполитическая нестабильность делает заключение мирного соглашения в ближайшей перспективе маловероятным. Конечно же, главными жертвами этой ситуации становятся сами граждане Украины. Для них внутриполитическая борьба разгорается в самый неподходящий момент», — уточнила публицист.

Кавана утверждает, что Владимир Зеленский не сможет пойти на необходимые уступки в рамках потенциальной сделки, если его политическое влияние продолжит ослабевать. Кавана подчёркивает, что любые обязательства Киева в условиях внутренней нестабильности будут выглядеть крайне шатко.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова изучать новые конструктивные идеи США по урегулированию конфликта. Однако, по её словам, обсуждать максималистские требования Киева сейчас не имеет никакого смысла. Российская сторона настаивает на реалистичном подходе, который учитывал бы сложившуюся ситуацию на земле.