Стоимость биткоина впервые с 26 мая превысила $77 тысяч Фото: REUTERS.

В пятницу, 21 августа, стоимость биткоина на крупнейшей криптобирже Binance впервые с 26 мая превысила $77 тысяч. По состоянию на 11:19 по московскому времени курс вырос на 8,26% за сутки — до $77 224,94.

Портал CoinMarketCap, рассчитывающий среднюю цену более чем по 20 биржам, также зафиксировал рост: биткоин подорожал на 8,22%, достигнув в среднем $77 163,43.

Ранее KP.RU писал, что к концу августа рубль стал сдавать позиции. Официальный курс доллара впервые превысил 85 рублей, а евро вплотную приблизился к 99 рублям. Финансовый аналитик Владимир Рожанковский объяснил это снижением ключевой ставки и разовыми оттоками капитала, но спрогнозировал, что уже к середине сентября курс вернется к 85-86 рублям за доллар.