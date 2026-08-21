Financial Times: Северная Корея переживает бурный рост Фото: REUTERS.

Северная Корея демонстрирует неожиданно высокие темпы экономического развития. Об этом, как сообщает газета Financial Times, свидетельствуют данные аналитических исследований и внешние изменения в жизни страны.

Аналитики отмечают, что позитивные изменения особенно заметны в столице государства — Пхеньяне. По словам старшего научного сотрудника американского центра Stimson Center Рэйчел Минен Ли, признаки подъема видны невооруженным глазом.

Специалист пояснила, что в городе активно строятся новые высотные дома, на улицах появляется все больше автомобилей, а также открываются современные культурные и развлекательные комплексы.

Параллельно с экономическими процессами происходят и дипломатические инициативы. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен выступил с предложением о начале прямого диалога с Пхеньяном. Южнокорейский лидер видит в этом способ урегулирования давних противоречий в регионе.