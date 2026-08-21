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НовостиВ мире21 августа 2026 9:06

Financial Times: Северная Корея переживает бурный рост

Экономический рост в КНДР особо заметен в Пхеньяне
Семен ЗИМИН
Financial Times: Северная Корея переживает бурный рост

Financial Times: Северная Корея переживает бурный рост

Фото: REUTERS.

Северная Корея демонстрирует неожиданно высокие темпы экономического развития. Об этом, как сообщает газета Financial Times, свидетельствуют данные аналитических исследований и внешние изменения в жизни страны.

Аналитики отмечают, что позитивные изменения особенно заметны в столице государства — Пхеньяне. По словам старшего научного сотрудника американского центра Stimson Center Рэйчел Минен Ли, признаки подъема видны невооруженным глазом.

Специалист пояснила, что в городе активно строятся новые высотные дома, на улицах появляется все больше автомобилей, а также открываются современные культурные и развлекательные комплексы.

Параллельно с экономическими процессами происходят и дипломатические инициативы. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен выступил с предложением о начале прямого диалога с Пхеньяном. Южнокорейский лидер видит в этом способ урегулирования давних противоречий в регионе.