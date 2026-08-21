Над Удмуртией сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ Фото: REUTERS.

В небе над Удмуртией силами противовоздушной обороны был ликвидирован беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщила врио главы республики Ольга Абрамова, ссылаясь на данные оперативных служб.

По предварительным данным, инцидент обошелся без пострадавших и разрушений на земле. Сейчас на месте работают специалисты, которые выясняют все детали случившегося.

Ольга Абрамова обратилась к жителям с просьбой не паниковать и не верить слухам. Она пояснила, что главная цель вражеских атак — это посеять страх среди людей, и призвала сохранять хладнокровие.

Напомним, что этой ночью российские военные уже пресекли массированный налет, сбив более трех сотен дронов. В Министерстве обороны уточнили, что цели поражались над разными регионами и в акваториях двух морей.