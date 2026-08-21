Умер Барри Митчелл, бывший басист группы Queen

Барри Митчелл. Фото: unperiodistaenparis@Youtube

Умер Барри Митчелл, бывший бас-гитарист легендарной рок-группы Queen. О смерти музыканта написало издание The Sun. По данным Metro, Митчелл ушёл из жизни ещё 17 августа.

«Только что получил ужасно печальную новость о том, что скончался один из первых бас-гитаристов Queen, Барри Митчелл. Его рассказы на съезде (международный съезд поклонников группы Queen, - прим. ред.) были захватывающими и позволяли взглянуть на вещи под редким углом. Нам будет его очень не хватать», — написал официальный архивариус группы Грег Брукс в своих соцсетях.

Барри Митчелл был вторым басистом Queen и играл с коллективом с 1970 по 1971 год. Он принял участие в 13 концертах, большинство из которых прошли в Великобритании. Считается, что именно он написал риффы и басовые партии для таких песен, как Liar и Son And Daughter. В 2018 году в интервью журналу Rolling Stones Митчелл признавался, что покинул группу, потому что не видел её потенциала.

«Всё пошло не совсем в том направлении, в котором я хотел. Я не видел в этом потенциала. Сейчас это звучит безумно, но это правда», — говорил Митчелл. После ухода из Queen он ненадолго оставил музыку, но вернулся в 1990-х с группой Jayne Raydio.

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