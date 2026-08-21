Захарова обвинила власти Косово в отсутствии намерений обеспечивать безопасность сербов. Фото: МИД РФ

Власти в Приштине не станут защищать сербов. Косовская элита при первом же удобном случае задействует против народа Сербии весь имеющийся арсенал репрессивных методов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, косовские власти всегда враждебно относились к сербской общине, проживающей на спорной территории. Она считает, что в этих делах непосредственно замешан Брюссель.

Захарова также подчеркнула, что агрессивная политика Приштины в сторону сербов требует пристального внимания со стороны международного сообщества.

«Обстановка в Автономном крае Косово и Метохия свидетельствует об усилении осознанного, системного террора в отношении местного сербского населения. <…> Требуем от миссии ООН в Косове со всей ответственностью отнестись к решению предписанных ее мандатом задач», - сказала она.

Ранее Захарова заявила, что глава Сербии Александар Вучич обязательно покажет истинное отношение к антироссийским провокациям. Она уверена, что он донесет эту позицию до своего народа.