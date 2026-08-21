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НовостиПолитика21 августа 2026 9:34

Силы ПВО РФ за неделю сбили 26 ракет «Фламинго» и более 8,4 тысячи дронов ВСУ

Минобороны РФ рассказало об операциях российской армии за прошедшую неделю
Арина СЕРОВА
Минобороны РФ рассказало об операциях российской армии за прошедшую неделю

Минобороны РФ рассказало об операциях российской армии за прошедшую неделю

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Силы противовоздушной обороны России за минувшую неделю сбили 26 ракет «Фламинго» и более 8,4 тысячи дронов Вооруженных сил Украины. Об этом заявила пресс-служба Министерства обороны РФ в пятницу, 21 августа.

Согласно данным военного ведомства, в общей сложности российские силы сбили над регионами страны 8477 беспилотных аппаратов. Также на подлете к России были уничтожены крылатые ракеты «Фламинго».

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 70 управляемых авиационных бомб, 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, 26 крылатых ракет большой дальности "Фламинго", а также 8 477 беспилотных летательных аппаратов», - отмечено в сводке.

Ранее сайт KP.RU информировал, что ВС России удалось освободить населенные пункты Матяшево и Николайполье в ДНР. За первую операцию отвечали военные Центральной группировки, за вторую - солдаты Южной группировки.