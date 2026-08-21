Силы ПВО РФ за неделю сбили 26 ракет «Фламинго» и более 8,4 тысячи дронов ВСУ

Минобороны РФ рассказало об операциях российской армии за прошедшую неделю Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Силы противовоздушной обороны России за минувшую неделю сбили 26 ракет «Фламинго» и более 8,4 тысячи дронов Вооруженных сил Украины. Об этом заявила пресс-служба Министерства обороны РФ в пятницу, 21 августа.

Согласно данным военного ведомства, в общей сложности российские силы сбили над регионами страны 8477 беспилотных аппаратов. Также на подлете к России были уничтожены крылатые ракеты «Фламинго».

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 70 управляемых авиационных бомб, 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, 26 крылатых ракет большой дальности "Фламинго", а также 8 477 беспилотных летательных аппаратов», - отмечено в сводке.

Ранее сайт KP.RU информировал, что ВС России удалось освободить населенные пункты Матяшево и Николайполье в ДНР. За первую операцию отвечали военные Центральной группировки, за вторую - солдаты Южной группировки.