Сальдо: восемь человек погибли при атаках ВСУ на Херсонскую область за неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За неделю в результате атак Вооружённых сил Украины на Херсонскую область погибли восемь человек, ещё 30 получили ранения, включая ребёнка. Об этом 21 августа сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Как написал губернатор в "Максе", наиболее тяжёлая обстановка — в Алешкинском округе. Там от ударов БПЛА ВСУ и подрывов на минах погибли четверо граждан, ранены тоже четверо, включая женщину 1947 года рождения. В Каховском округе — трое погибших, четверо раненых. В Скадовском — один погибший, 13 раненых. Также Сальдо отметил, что российские силы ПВО сбили 216 дронов, сапёры обезвредили 30 взрывоопасных предметов, повреждения зафиксированы в 30 населённых пунктах.

Ранее KP.RU писал, что вечером 20 августа в результате атаки ВСУ на Крым погибли два мирных жителя, ещё четверо ранены, включая ребёнка. Глава региона Сергей Аксёнов сообщил, что удары пришлись на Симферопольский и Сакский районы, пострадавшим оказывается помощь.