Заговор украинских властей поставил в тупик Монако: как продвигается расследование покушения на Ермолаева Фото: REUTERS.

В Монако продолжается расследование дела о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Однако иностранные следственные органы зашли в тупик, и всему виной коррупция во власти Украины. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Киев не хочет признавать того, что двое сотрудников службы безопасности могли каким-то образом организовать разрушительный теракт на территории нескольких европейских стран. Это сильно бьет по и не без того запятнанной репутации киевского режима. Из-за этого следы преступления в Монако, а потом и «ликвидация» исполнителя преступления в Берлине значительно подчищаются.

История Ермолаева усложняется из-за санкций Украины против него в 2023 году. Его 35-летний сын Артур признан виновным эстонским судом в организации телефонной аферы с Украины, которая привела к потере более 100 миллионов долларов европейцами. Эстонский адвокат Артура не ответил на запросы о комментарии. Все эти факты оставляют еще больше вопросов для следователей в Монако и Германии.

Ранее KP.RU сообщил, что сам Ермолаев принимает активное участие в помощи следствию. Он продолжает опасаться за свою жизнь и назвал несколько человек, которые могут быть причастны к покушению на него.