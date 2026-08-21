Guardian: власти Берлина нашли тайник с оружием и заявили о якобы русском следе Фото: Shutterstock.

В лесу под Берлином немецкие спецслужбы обнаружили тайник с пистолетами, который, по их версии, якобы мог быть подготовлен для совершения убийств по заказу российских спецслужб. Об этом сообщает The Guardian.

Один из подозреваемых задержан в Румынии, он мог быть причастен к организации тайника. Федеральная прокуратура ФРГ ведёт расследование по подозрению в планировании акта насилия, представляющего угрозу государству.

Немецкая разведка, как пишет издание, считает, что организаторы якобы действовали по указанию из России. Потенциальными целями могли быть руководители оборонных предприятий, оппозиционеры в изгнании и сторонники Украины.

Ранее KP.RU писал, что во время строительных работ на территории Казанского национального исследовательского технологического университета рабочие обнаружили закопанный немецкий танк «Пантера».