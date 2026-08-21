Мужчина погиб в результате детонации дрона в Белгородской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области в результате взрыва беспилотника погиб мирный житель. Трагедия произошла в селе Никольское, где от детонации FPV-дрона мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Информацию об этом сообщил региональный оперштаб в мессенджере «Макс».

В том же населенном пункте от ударов нескольких дронов пострадала техника. В Ракитянском округе беспилотник взорвался у частного дома, повредив забор. В поселке Пролетарский от детонации пострадал кузов автомобиля.

В Валуйском округе в селе Долгое атака дрона привела к повреждениям окон, крыши и стены хозпостройки. В городе Валуйки осколки посекли машину после взрыва на дороге. В Краснояружском округе на предприятии загорелся корпус из-за удара.

В Грайворонском округе в селе Смородино дрон пробил крышу и разбил окна в частном доме. В селе Глотово повреждены несколько домов, а одно домовладение полностью уничтожено огнем. Оперштаб передал подробности о случившемся в своей сводке.

Ранее стало известно, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) украинский беспилотник атаковал локомотив, пострадал помощник машиниста.