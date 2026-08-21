«Стрелять по дронам — с удовольствием»: открывший огонь по БПЛА фермер ответил на предложение Хинштейна

Фермер Николай Мухин Фото: личная страница пенсионера Фото: СОЦСЕТИ.

Фермер, стрелявший во вражеского дрона, Николай Мухин отказался от предложения губернатора Курской области Александра Хинштейна вступить в отряд «БАРС-Курск». Об этом рассказал пенсионер журналистам ТАСС. Он отметил, что готов сбивать дроны вблизи от дома.

«Оторваться от дома я не могу просто никуда. А так бы, если честно, я бы поехал, тем более стрелять по дронам, защищать свою Родину, я бы поехал с удовольствием. Если бы получилось у меня, но не могу», — резюмировал Мухин о готовности вступить в ряды защитников, но, увы, он не может уехать далеко от дома. Всё из-за личного хозяйства, которое пенсионер никому не может доверить.

Напомним, губернатор Курской области пригласил оштрафованного за стрельбу по беспилотнику ВСУ охотника из Волгоградской области в добровольческую бригаду «БАРС-Курск». Хинштейн подчеркнул, что такие люди, как Мухин, нужны курской земле.