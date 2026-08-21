ООН: Эбола развивается быстрее, чем на неё успевают реагировать Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго распространяется быстрее, чем на неё успевают реагировать. Об этом заявил главный координатор Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Жюльен Харнейс на брифинге в Женеве.

«Эпидемия Эболы растёт экспоненциально. За последние три месяца умерли 2500 человек, половина из них — за последние 20 дней», — сказал Харнейс.

По его словам, болезнь уже охватывает территорию, превосходящую по площади Францию, а вспышка «растёт быстрее и шире», чем ответ на неё. Ситуация усугубляется многолетним конфликтом в регионе, который привёл к острому гуманитарному кризису. Международное сообщество призывает к срочным мерам по сдерживанию вируса.

Ранее KP.RU писал, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго стала самой смертоносной в истории страны, превысив по числу жертв эпидемию 2018–2020 годов. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер предупредил, что вирус «одерживает победу», эпидемия удваивается примерно каждые 20 дней.