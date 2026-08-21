Путин обсудил с Совбезом стратегию развития Арктики и обеспечение безопасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин провёл очное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, на котором обсуждалась стратегия развития Арктической зоны и обеспечение национальной безопасности в регионе. Об этом 21 августа, в пятницу, сообщили в Кремле.

На совещании также были рассмотрены вопросы общего военно-политического характера.

«У нас два вопроса. Первый носит общий военно-политический характер, а второй более предметный — стратегия развития Арктической зоны и обеспечение национальной безопасности в Арктике. Предлагаю со второго и начать», — сказал российский лидер, после чего поручил выступить вице-премьеру Юрию Трутневу и своему помощнику Николаю Патрушеву. Это уже третье очное совещание Совбеза с начала августа.

Ранее KP.RU писал, что президент России Владимир Путин отмечал нагнетание напряженности не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в Арктике, в частности вокруг использования Северного морского пути. При этом он подтвердил готовность РФ к сотрудничеству в регионе в рамках международного морского права.