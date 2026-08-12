Путин: напряженность нагнетается и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в Арктике

Президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин, выступая на учениях Тихоокеанского флота в Южно-Сахалинске, заявил, что напряженность нагнетается не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), но и в Арктике — вокруг использования Северного морского пути.

Глава государства подчеркнул, что Россия всегда выступала за сотрудничеству в Арктике в рамках международного морского права.

«И сейчас [РФ - прим. ред.] подтверждает свою готовность к использованию преимуществ Северного морского пути», — добавил президент.

Ранее Путин отмечал, что конфликтный потенциал в АТР растет, в том числе на фоне просачивания НАТО в регион. Москва неоднократно заявляла о готовности к диалогу по вопросам безопасности в Арктике. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на праздновании Дня коренных малочисленных народов России подтвердил, что Россия выступает за сохранение Арктики как зоны мира и сотрудничества, где интересы всех государств должны учитываться на равноправной основе.

На учениях ТОФ президент также высоко оценил действия морской пехоты, способной решать любые боевые задачи.